В отношении пластического хирурга Вугара Алекперова начато повторное расследование - ФОТО

В Генеральной прокуратуре возобновлено расследование в отношении пластического хирурга, эксперта Министерства здравоохранения Вугара Алекперова.

По информации Qafqazinfo со ссылкой на портал Aztimes.az, в апреле текущего года Вугар Алекперов провел операцию по редукционной маммопластике (уменьшению груди) одной из известных певиц в бакинской клинике «Universal Hospital». Согласно источнику, состояние артистки, пожелавшей остаться анонимной до завершения следствия, после операции резко ухудшилось. В частности, в области груди начался процесс некроза (отмирания тканей), форма груди изменилась, возникла серьезная эстетическая деформация.

Согласно утверждениям, певица неоднократно обращалась к врачу для исправления последствий. Вугар Алекперов обещал восстановить форму груди, однако обещание не сдержал. Между сторонами возник конфликт, в результате которого исполнительница направила официальную жалобу в Генеральную прокуратуру. На данный момент сообщается, что в отношении хирурга ведется правовая проверка, факты изучаются соответствующими структурами.

Qafqazinfo связался с Вугаром Алекперовым для получения комментариев. В беседе с нашим сайтом врач назвал обвинения клеветой, заявив, что распространяемые кадры с некрозом тканей не имеют отношения к певице и взяты из интернета.

Редакции Qafqazinfo также стала известна личность пострадавшей исполнительницы. Поскольку расследование продолжается, ее имя не разглашается. Сама 58-летняя заслуженная артистка сообщила, что В. Алекперов и ранее проводил неудачные операции многим пациентам, включая известных личностей. Она еще раз подчеркнула, что на данный момент не желает публичного упоминания своего имени в связи с этим делом.