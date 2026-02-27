 Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:38 - Сегодня
Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

В минувший четверг рано утром агенты ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США – прим. ред.) представились нью-йоркскими полицейскими, чтобы войти на территорию Колумбийского университета и задержать студентку из Азербайджана.

Университет сообщил о похищении девушки, инцидент быстро приобрел резонанс, и к концу дня поступила реакция на произошедшее от президента США Дональда Трампа, сообщает 1news.az со ссылкой на Rubic.us.

Отмечается, что арест произошел в 6.30 утра в квартире, которая принадлежит Колумбийскому университету, сообщается, что арестованная девушка - гражданка Азербайджана Эльмина Агаева проживает в США как минимум 10 лет.

У Э.Агаевой более 100 тысяч подписчиков в Instagram, и, чтобы привлечь внимание к своему аресту, девушка в четверг утром опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она сидит на заднем сиденье автомобиля, видны только ее колени, и надпись: «DHS (департамент внутренней безопасности США – прим. ред.) незаконно арестовал меня. Пожалуйста, помогите».

В связи с арестом Э.Агаевой Колумбийский университет сделал официальное заявление, в котором отмечается следующее: «Утром федеральные агенты Департамента внутренней безопасности вошли в здание общежития Колумбийского университета и задержали студента. Мы работаем над сбором дополнительной информации, пытаемся связаться с семьей и оказываем юридическую поддержку. На данный момент мы понимаем, что федеральные агенты проникли в здание обманным путем, якобы для поиска «пропавшего без вести».

Чтобы арестовать Эльмину Агаеву, агенты ICE представились нью-йоркской полицией, прибыв в здание в штатском, показали фейковое ID, показали флайер, что разыскивают 5-летнюю пропавшую девочку, и так смогли пройти сквозь охрану здания общежития Колумбийского университета. Подчеркивается, что, когда администрация университета поняла, что их обманули агенты ICE, они позвонили в полицию.

Президент района Манхэттен Брэд Хойлман-Сигал заявил в социальных сетях о произошедшем следующее: «Они целенаправленно обманули службу безопасности кампуса, чтобы проникнуть в жилье студентки. Масштаб нарушений гражданских прав, имевших место, ошеломляет».

На фото студентка Колумбийского университета Эльмина Агаева

В свою очередь федералы подтвердили, что арестовали гражданку Азербайджана - по их информации, ее студенческая виза была аннулирована 10 лет назад

В официальном заявлении головного ведомства ICE отмечается следующее: «ICE арестовала Эльмину Агаеву, нелегальную иммигрантку из Азербайджана, чья студенческая виза была аннулирована в 2016 году при администрации Обамы за неявку на занятия. Управляющий зданием и ее соседка по комнате впустили офицеров в ее квартиру. У нее нет никаких апелляций или заявлений в Департамент внутренней безопасности».

Иными словами, агенты ICE говорят, что Э.Агаева не является легитимной студенткой Колумбийского университета.

Rubic.us сообщает, что 200 человек собрались у ворот Колумбийского университета, чтобы выразить протест против задержания Э.Агаевой - они держали плакаты с надписями «Упразднить ICE» и «Иммигранты - это Нью-Йорк».

Отмечается, что в тот же день адвокат Э.Агаевой подал в федеральный суд Манхэттена экстренное ходатайство с просьбой об освобождении ее из-под стражи и дело быстро вышло на самый высокий политический уровень. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что поднял вопрос о задержании студентки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг. Вскоре Мамдани сообщил в социальных сетях, что президент Д.Трамп проинформировал его о том, что студентка будет освобождена в ближайшее время.

К вечеру четверга Э.Агаева в Stories заявила следующее: «Я так благодарна каждому из вас. Совсем недавно вышла и сейчас в безопасности, со мной всё в порядке. Еду домой. Мне очень жаль, но я всё ещё в полном шоке от произошедшего, и мой телефон разрывается от звонков журналистов. Мне нужно немного времени, чтобы всё осмыслить. Скоро вернусь».

По информации Rubic.us, Эльмина Агаева учится на четвертом курсе School of General Studies, ее специализация - нейробиология и политология. Ей 29 лет, в США она живет как минимум с 2016 года. До переезда в Нью-Йорк для обучения в Колумбийском университете она жила в Коннектикуте и Северной Каролине. В 2020 году вышла замуж за Гаррета Блэкберна, гражданина США, проживающего в Северной Каролине. По его словам, они расстались четыре года назад и не общаются.

Поделиться:
771

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на ...

Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Общество

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Общество

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из ...

Общество

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием как по формату организации»

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Кянан Гулузаде: «Туристический сектор Азербайджана полностью готов к приему гостей WUF13»

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Тиктокерша «Koti» арестована

С завтрашнего дня на этом маршруте начнут курсировать новые автобусы

Последние новости

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием как по формату организации»

Сегодня, 11:38

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Сегодня, 11:32

Кянан Гулузаде: «Туристический сектор Азербайджана полностью готов к приему гостей WUF13»

Сегодня, 11:25

AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО

Сегодня, 11:15

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на один - ФОТО

Сегодня, 11:05

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Сегодня, 10:57

В Пакистане заявляют о не менее 36 афганских военных, убитых в столкновениях на границе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:53

Опыт Азербайджана в архитектуре и градостроительстве станет частью международной повестки на WUF13

Сегодня, 10:47

Скончалась врач-неонатолог Медицинского центра «Хазар»

Сегодня, 10:43

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

Сегодня, 10:38

Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТ

Сегодня, 10:35

Состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Эфиопии

Сегодня, 10:33

Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

Сегодня, 10:27

Армянский эксперт о том, зачем Москва снова тянет Армению в политическое «болото» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 10:20

Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 10:12

Премьер-министр Эфиопии почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 10:10

В сталелитейном цеху в Сумгайыте произошел взрыв: трое рабочих получили ожоги

Сегодня, 10:05

В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

Сегодня, 09:57

Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан

Сегодня, 09:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50