Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

В минувший четверг рано утром агенты ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США – прим. ред.) представились нью-йоркскими полицейскими, чтобы войти на территорию Колумбийского университета и задержать студентку из Азербайджана.

Университет сообщил о похищении девушки, инцидент быстро приобрел резонанс, и к концу дня поступила реакция на произошедшее от президента США Дональда Трампа, сообщает 1news.az со ссылкой на Rubic.us.

Отмечается, что арест произошел в 6.30 утра в квартире, которая принадлежит Колумбийскому университету, сообщается, что арестованная девушка - гражданка Азербайджана Эльмина Агаева проживает в США как минимум 10 лет.

У Э.Агаевой более 100 тысяч подписчиков в Instagram, и, чтобы привлечь внимание к своему аресту, девушка в четверг утром опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она сидит на заднем сиденье автомобиля, видны только ее колени, и надпись: «DHS (департамент внутренней безопасности США – прим. ред.) незаконно арестовал меня. Пожалуйста, помогите».

В связи с арестом Э.Агаевой Колумбийский университет сделал официальное заявление, в котором отмечается следующее: «Утром федеральные агенты Департамента внутренней безопасности вошли в здание общежития Колумбийского университета и задержали студента. Мы работаем над сбором дополнительной информации, пытаемся связаться с семьей и оказываем юридическую поддержку. На данный момент мы понимаем, что федеральные агенты проникли в здание обманным путем, якобы для поиска «пропавшего без вести».

Чтобы арестовать Эльмину Агаеву, агенты ICE представились нью-йоркской полицией, прибыв в здание в штатском, показали фейковое ID, показали флайер, что разыскивают 5-летнюю пропавшую девочку, и так смогли пройти сквозь охрану здания общежития Колумбийского университета. Подчеркивается, что, когда администрация университета поняла, что их обманули агенты ICE, они позвонили в полицию.

Президент района Манхэттен Брэд Хойлман-Сигал заявил в социальных сетях о произошедшем следующее: «Они целенаправленно обманули службу безопасности кампуса, чтобы проникнуть в жилье студентки. Масштаб нарушений гражданских прав, имевших место, ошеломляет».

На фото студентка Колумбийского университета Эльмина Агаева

В свою очередь федералы подтвердили, что арестовали гражданку Азербайджана - по их информации, ее студенческая виза была аннулирована 10 лет назад

В официальном заявлении головного ведомства ICE отмечается следующее: «ICE арестовала Эльмину Агаеву, нелегальную иммигрантку из Азербайджана, чья студенческая виза была аннулирована в 2016 году при администрации Обамы за неявку на занятия. Управляющий зданием и ее соседка по комнате впустили офицеров в ее квартиру. У нее нет никаких апелляций или заявлений в Департамент внутренней безопасности».

Иными словами, агенты ICE говорят, что Э.Агаева не является легитимной студенткой Колумбийского университета.

Rubic.us сообщает, что 200 человек собрались у ворот Колумбийского университета, чтобы выразить протест против задержания Э.Агаевой - они держали плакаты с надписями «Упразднить ICE» и «Иммигранты - это Нью-Йорк».

Отмечается, что в тот же день адвокат Э.Агаевой подал в федеральный суд Манхэттена экстренное ходатайство с просьбой об освобождении ее из-под стражи и дело быстро вышло на самый высокий политический уровень. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что поднял вопрос о задержании студентки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг. Вскоре Мамдани сообщил в социальных сетях, что президент Д.Трамп проинформировал его о том, что студентка будет освобождена в ближайшее время.

К вечеру четверга Э.Агаева в Stories заявила следующее: «Я так благодарна каждому из вас. Совсем недавно вышла и сейчас в безопасности, со мной всё в порядке. Еду домой. Мне очень жаль, но я всё ещё в полном шоке от произошедшего, и мой телефон разрывается от звонков журналистов. Мне нужно немного времени, чтобы всё осмыслить. Скоро вернусь».

По информации Rubic.us, Эльмина Агаева учится на четвертом курсе School of General Studies, ее специализация - нейробиология и политология. Ей 29 лет, в США она живет как минимум с 2016 года. До переезда в Нью-Йорк для обучения в Колумбийском университете она жила в Коннектикуте и Северной Каролине. В 2020 году вышла замуж за Гаррета Блэкберна, гражданина США, проживающего в Северной Каролине. По его словам, они расстались четыре года назад и не общаются.