В Лянкяране в море обнаружено тело мужчины, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса

В море найдено тело жителя Лянкяранского района, включённого в Книгу рекордов Гиннеса.
Как сообщает АПА, это житель села Ашагы Нуведи Алескер Гасанзаде.
Отметим, что А.Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В 7-летнем возрасте он обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лёжа на спине (в спортивной терминологии – «пресс»).
Он стал первым в мире ребёнком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Юный спортсмен был награждён золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты.
Кроме того, он был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса в качестве почётного члена.
