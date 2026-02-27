В Лянкяране в море обнаружено тело мужчины, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса

В море найдено тело жителя Лянкяранского района, включённого в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает АПА, это житель села Ашагы Нуведи Алескер Гасанзаде.

Отметим, что А.Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В 7-летнем возрасте он обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лёжа на спине (в спортивной терминологии – «пресс»).

Он стал первым в мире ребёнком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Юный спортсмен был награждён золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты.

Кроме того, он был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса в качестве почётного члена.