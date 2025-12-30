Подорожает ли интернет в следующем году? - Официальный ответ

В социальных сетях распространяются различные мнения о возможном повышении тарифов на интернет-услуги со следующего года.

Вопрос о том, как изменение цен повлияет на ежемесячные расходы домохозяйств и доступность цифровых услуг, стал предметом активных обсуждений в обществе.

В ответ на запрос Trend в ООО «Aztelekom» заявили, что в настоящее время компания не принимала никаких решений относительно повышения тарифов на интернет.

«Для справки сообщаем, что в случае планирования каких-либо изменений в тарифах, абоненты будут проинформированы через официальные каналы коммуникации минимум за 30 дней», - добавили в ООО.