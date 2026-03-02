Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

Посольство Японии в Азербайджане временно приостановило работу консульских служб на два дня.

Информация опубликована на официальной странице посольства в социальных сетях.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и в целях обеспечения безопасности посетителей Посольство Японии в Азербайджане приостанавливает оказание консульских услуг 2 и 3 марта», — говорится в заявлении.

12:55

Посольство Японии в Баку заявило о приостановке деятельности на неопределенный срок на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока.

Как передает 1news.az, об этом посольство сообщило в соцсети.

"Наше посольство приостановило свою деятельность на неопределенный срок в связи с событиями в регионе. Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это к сведению и приносим извинения за причиненные неудобства",- говорится в заявлении.