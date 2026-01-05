Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Вчера около 17:30 в отделение скорой медицинской помощи Сальянской центральной районной больницы в тяжелом состоянии был госпитализирован ребенок (мужского пола) 2015 года рождения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Сальянской центральной районной больнице в ответ на запрос АПА.

«Несовершеннолетнему с диагнозом "неуточненная гипергликемия" была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 5 января около 04:00 была зафиксирована биологическая смерть пациента. В качестве предварительной причины смерти указана гипотония. Тело передано в Сальянское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия», — говорится в сообщении.

В Сальяне 11-летний ребенок скончался от инъекционного шока.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель города Сальян Э.Н. (2015 года рождения) поступил в больницу с высокой температурой. Сообщается, что несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении в результате шока, наступившего после инъекции.

По факту проводится расследование.