Минобороны ОАЭ: Из 186 ракет, выпущенных Ираном, всего одна упала на территорию нашей страны
С территории Ирана по Объединённым Арабским Эмиратам к настоящему времени было выпущено 186 баллистических ракет.
Информацию об этом распространило Министерство обороны ОАЭ.
Сообщается, что 172 из этих ракет были перехвачены, 13 упали в море, и всего одна ракета упала на территорию ОАЭ.
Отмечено также, что из 541 запущенного беспилотника 506 были уничтожены.
Кроме того, сообщается о гибели трёх иностранных граждан и о 58 пострадавших.
