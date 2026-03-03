Минобороны ОАЭ: Из 186 ракет, выпущенных Ираном, всего одна упала на территорию нашей страны

С территории Ирана по Объединённым Арабским Эмиратам к настоящему времени было выпущено 186 баллистических ракет.

Информацию об этом распространило Министерство обороны ОАЭ.

Сообщается, что 172 из этих ракет были перехвачены, 13 упали в море, и всего одна ракета упала на территорию ОАЭ.

Отмечено также, что из 541 запущенного беспилотника 506 были уничтожены.

Кроме того, сообщается о гибели трёх иностранных граждан и о 58 пострадавших.