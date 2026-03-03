Министр: ЮГК является долгосрочным и стратегическим проектом, а вложенные инвестиции окупаются

«Южный газовый коридор (ЮГК) — стратегический проект, приносящий большие доходы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвящённой итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зелёной энергии, прошедшей в Баку.

Министр отметил, что ЮГК является долгосрочным и стратегическим проектом, а вложенные инвестиции окупаются.

По его словам, Азербайджан, как надёжный поставщик газа в Европу, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности.

Парвиз Шахбазов подчеркнул, что между Азербайджаном и Европейским союзом существует документ о стратегическом партнёрстве в энергетической сфере, и стороны тесно сотрудничают в его рамках. Это сотрудничество охватывает как Южный газовый коридор, так и проекты «зелёной энергетики», а также такие направления, как энергоэффективность и сокращение выбросов углерода.

Министр добавил, что в последние годы экспорт природного газа из Азербайджана имеет особое значение для преодоления вызовов, возникших в сфере энергетической безопасности Европы. На пресс-конференции были широко обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества, и на следующем этапе предусмотрено ещё большее расширение партнёрства.

Гафар Агаев