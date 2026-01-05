 В Азербайджане подорожали сигареты | 1news.az | Новости
В Азербайджане подорожали сигареты

Фаига Мамедова11:40 - Сегодня
В Азербайджане подорожали сигареты.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, выросла оптовая (блочная) цена на многие марки сигарет. Ожидается, что рост стоимости блока приведет к повышению розничных цен на сигареты в пределах 30–40 гяпиков. В список подорожавших марок входят:

«Winston Xstyle Blue», «Winston Xstyle», «Silver Winston», «Xstyle Caster», «Winston Xstyle DUAL», «Winston XS Silver», «Sobranie Blue», «Sobranie White», «Sobranie Blues», «Sobranie Blacks», «Sobranie Whites», «Sobranie Caster Line», «Sobranie Compact Blue», «Sobranie Compact Caster», «LD Club Platinium», «Winchester Blue KS», «Kent Nano Silver», «Rothmans Demi Silver», «Pall Mall Nano White», «Dunhill Golden».

Отметим, что если ранее цена одного блока сигарет «Kent Feel» составляла 40.04 AZN, то теперь она выросла до 43.76 AZN.

Цена за блок «Kent Nano Silver 4» также поднялась с 40.04 AZN до 43.76 AZN. Блок «Rothmans Demi Click Amber» подорожал с 28.34 AZN до 31.16 AZN. Аналогичное повышение затронуло и марки «Pall Mall Nano White» и «Pall Mall Nano Night» - их цена за блок выросла с 28.34 AZN до 31.16 AZN.

В Азербайджане подорожали сигареты

