 Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова22:25 - Сегодня
Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

Улица Низами является одной из визитных карточек столицы, но именно концентрация людей, открытость пространства и праздничная атмосфера делают эту локацию привлекательной не только для добросовестных граждан и уличных артистов, но и для тех, кто выстраивает заработок на грани, а нередко и за гранью закона.

Таким образом, в последнее время все чаще звучат жалобы на действия так называемых «уличных аниматоров», фотографов, продавцов цветов и шаров, которые, пользуясь доверчивостью прохожих, навязывают услуги, а затем требуют за них оплату. Схемы варьируются, но принцип остается неизменным - услуга оказывается без запроса, без предварительного согласования условий и стоимости, а после сопровождается настойчивыми и порой агрессивными требованиями заплатить.

Так, например, люди, гуляющие по улице, снимают друг друга на телефон или камеру, когда в кадр внезапно «встраиваются» персонажи в костюмах супергероев или других популярных образов. Они позируют, создавая иллюзию спонтанного уличного перформанса. Однако стоит попытаться уйти, как следует требование оплатить «фотосессию» и зачастую в размере, явно несоразмерном навязанной услуге. Отказ же сопровождается блокированием пути, повышением голоса и психологическим давлением.

Подобная история недавно получила широкое распространение в социальных сетях. Туристка, отдыхавшая в Баку с семьей, описала вечер на улице Низами, который, по ее словам, стал одним из самых пугающих эпизодов в поездке. По ее рассказу, во время фотосъемки к ней внезапно подошли двое мужчин в костюмах Бэтмена и Супермена, заняли позиции по обе стороны и начали позировать. Женщины не восприняли происходящее как угрозу, но до тех пор, пока не попытались уйти. Тогда, по словам туристки, мужчины преградили им путь и потребовали по 10 манатов с каждой, утверждая, что фото было сделано «с ними», а значит, подлежит оплате. Попытки объяснить, что услуга не заказывалась, не возымели эффекта. Более того, ситуация, как утверждает автор публикации, сопровождалась агрессивным поведением, повышенным тоном и отказом пропустить их дальше. Лишь вмешательство родственников и прохожих позволило женщинам покинуть место конфликта.

Этот случай не является единичным, ведь в комментариях к публикации десятки пользователей, в том числе местные жители, делились схожими эпизодами. Кто-то писал о завышенных суммах, которые назывались уже после навязанного фото; кто-то говорил о грубости и давлении, вплоть до угроз «вызвать полицию» в адрес самих пострадавших. Объединяет эти истории ощущение беспомощности и растерянности в моменте, особенно у туристов, не владеющих языком и не знакомых с местной практикой.

Тем не менее, стоит отметить, что подобные эпизоды происходят даже с использованием детей. Продавец подходит к ребенку, протягивает яркий шар, иногда буквально вкладывает его в руки. Родители, не желая устраивать сцену или отбирать у ребенка игрушку, оказываются перед фактом, так как с них требуют оплату, нередко завышенную. Аналогичным образом действуют продавцы цветов, особенно в отношении молодых пар. Цветок вручается без предварительного согласия, после чего следует требование заплатить за подарок.

В таких ситуациях расчет делается на то, что человек не захочет публичного конфликта, особенно в оживленном месте, турист предпочтет заплатить небольшую сумму, чтобы избежать эскалации, а родитель уступит ради спокойствия ребенка. Однако с юридической точки зрения требование оплаты за незаказанную услугу или навязанный товар не имеет законных оснований. Более того, блокирование пути, психологическое давление и угрозы могут квалифицироваться как противоправные действия.

Между тем речь идет не только о частных конфликтах, но и о репутационных рисках для города. Ведь один только подобный пост способен сформировать у потенциальных туристов устойчивое ощущение небезопасности.

Редакция 1news.az обратилась за разъяснениями к соответствующим структурам с вопросом о том, кто регулирует деятельность уличных аниматоров и продавцов на пешеходной части улицы Низами, какие разрешительные документы необходимы для подобной работы и какие меры принимаются в случае жалоб граждан. На момент публикации получить развернутый комментарий не удалось.

Безусловно, уличные артисты и продавцы являются частью городской экосистемы. Во многих туристических центрах мира они создают атмосферу, привлекают внимание, становятся элементом колорита. Однако ключевое отличие легальной и уважаемой деятельности от мошенничества заключается в добровольности. Человек должен иметь возможность заранее узнать условия, отказаться без давления и чувствовать себя в безопасности.

Важно и то, что подобные эпизоды затрагивают не только туристов. В комментариях к упомянутой истории немало откликов от бакинцев, которые также сталкивались с навязчивыми требованиями оплаты.

Между тем речь идет о базовом праве человека на свободное и безопасное передвижение по общественному пространству без риска быть втянутым в конфликт из-за незаказанной услуги. Так или иначе, ситуация требует четкой правовой оценки и прозрачного механизма реагирования. Необходимо определить, кто вправе осуществлять коммерческую деятельность в общественных местах, на каких условиях, и какие санкции предусмотрены за нарушение правил. Не менее важно так же информирование граждан и туристов о их правах в случае давления.

Но на данный момент остаются лишь вопросы, на которые не найти ответы. Сколько еще подобных историй не получили огласки? Сколько людей предпочли заплатить и уйти, чтобы избежать конфликта? И сколько из них, возвращаясь домой, увезли с собой не воспоминание о вечернем Баку, а чувство тревоги?

Поделиться:
767

Актуально

Xроника

В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

Общество

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные ...

Мнение

Ситуация вокруг Ирана напоминает обстановку перед крупным военным ...

Политика

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Общество

Скончался исполнитель мейханы Эльшан Бинагади - ВИДЕО

В Азербайджане скончался 44-летний врач

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Последние новости

Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

Сегодня, 23:51

Зеленский заявил, что поддержал бы операцию, направленную против режима в Иране

Сегодня, 23:40

Скончался исполнитель мейханы Эльшан Бинагади - ВИДЕО

Сегодня, 23:23

Билл Клинтон начал отвечать на вопросы в Конгрессе по делу Эпштейна

Сегодня, 23:10

В Азербайджане скончался 44-летний врач

Сегодня, 23:00

Трамп недоволен переговорами с Ираном

Сегодня, 22:40

Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

Сегодня, 22:25

Ситуация вокруг Ирана напоминает обстановку перед крупным военным противостоянием

Сегодня, 22:20

В Белграде состоялись обсуждения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 22:00

Премьер-министр Эфиопии поблагодарил Ильхама Алиева на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Премьер-министр Эфиопии ознакомился с AI Academy - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

Сегодня, 21:00

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Сегодня, 20:40

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:09

Состоялась церемония архитектурной премии «Təməl»

Сегодня, 20:00

После землетрясения на территориях ведутся мониторинги - ИВ Шамахинского района

Сегодня, 19:50

Председательство Мехрибан Алиевой в Совете по цифровому развитию: политические, экономические и административные преимущества

Сегодня, 19:35

По факту трагедии в отеле возбуждено дополнительное уголовное дело — Допрошена чета Мехтиевых

Сегодня, 19:30

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Сангачальский терминал - ФОТО

Сегодня, 19:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50