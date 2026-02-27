Уличные перформансы или мошенничество?: как в Баку требуют деньги за непрошенные услуги - ВИДЕО

Улица Низами является одной из визитных карточек столицы, но именно концентрация людей, открытость пространства и праздничная атмосфера делают эту локацию привлекательной не только для добросовестных граждан и уличных артистов, но и для тех, кто выстраивает заработок на грани, а нередко и за гранью закона.

Таким образом, в последнее время все чаще звучат жалобы на действия так называемых «уличных аниматоров», фотографов, продавцов цветов и шаров, которые, пользуясь доверчивостью прохожих, навязывают услуги, а затем требуют за них оплату. Схемы варьируются, но принцип остается неизменным - услуга оказывается без запроса, без предварительного согласования условий и стоимости, а после сопровождается настойчивыми и порой агрессивными требованиями заплатить.

Так, например, люди, гуляющие по улице, снимают друг друга на телефон или камеру, когда в кадр внезапно «встраиваются» персонажи в костюмах супергероев или других популярных образов. Они позируют, создавая иллюзию спонтанного уличного перформанса. Однако стоит попытаться уйти, как следует требование оплатить «фотосессию» и зачастую в размере, явно несоразмерном навязанной услуге. Отказ же сопровождается блокированием пути, повышением голоса и психологическим давлением.

Подобная история недавно получила широкое распространение в социальных сетях. Туристка, отдыхавшая в Баку с семьей, описала вечер на улице Низами, который, по ее словам, стал одним из самых пугающих эпизодов в поездке. По ее рассказу, во время фотосъемки к ней внезапно подошли двое мужчин в костюмах Бэтмена и Супермена, заняли позиции по обе стороны и начали позировать. Женщины не восприняли происходящее как угрозу, но до тех пор, пока не попытались уйти. Тогда, по словам туристки, мужчины преградили им путь и потребовали по 10 манатов с каждой, утверждая, что фото было сделано «с ними», а значит, подлежит оплате. Попытки объяснить, что услуга не заказывалась, не возымели эффекта. Более того, ситуация, как утверждает автор публикации, сопровождалась агрессивным поведением, повышенным тоном и отказом пропустить их дальше. Лишь вмешательство родственников и прохожих позволило женщинам покинуть место конфликта.

Этот случай не является единичным, ведь в комментариях к публикации десятки пользователей, в том числе местные жители, делились схожими эпизодами. Кто-то писал о завышенных суммах, которые назывались уже после навязанного фото; кто-то говорил о грубости и давлении, вплоть до угроз «вызвать полицию» в адрес самих пострадавших. Объединяет эти истории ощущение беспомощности и растерянности в моменте, особенно у туристов, не владеющих языком и не знакомых с местной практикой.

Тем не менее, стоит отметить, что подобные эпизоды происходят даже с использованием детей. Продавец подходит к ребенку, протягивает яркий шар, иногда буквально вкладывает его в руки. Родители, не желая устраивать сцену или отбирать у ребенка игрушку, оказываются перед фактом, так как с них требуют оплату, нередко завышенную. Аналогичным образом действуют продавцы цветов, особенно в отношении молодых пар. Цветок вручается без предварительного согласия, после чего следует требование заплатить за подарок.

В таких ситуациях расчет делается на то, что человек не захочет публичного конфликта, особенно в оживленном месте, турист предпочтет заплатить небольшую сумму, чтобы избежать эскалации, а родитель уступит ради спокойствия ребенка. Однако с юридической точки зрения требование оплаты за незаказанную услугу или навязанный товар не имеет законных оснований. Более того, блокирование пути, психологическое давление и угрозы могут квалифицироваться как противоправные действия.

Между тем речь идет не только о частных конфликтах, но и о репутационных рисках для города. Ведь один только подобный пост способен сформировать у потенциальных туристов устойчивое ощущение небезопасности.

Редакция 1news.az обратилась за разъяснениями к соответствующим структурам с вопросом о том, кто регулирует деятельность уличных аниматоров и продавцов на пешеходной части улицы Низами, какие разрешительные документы необходимы для подобной работы и какие меры принимаются в случае жалоб граждан. На момент публикации получить развернутый комментарий не удалось.

Безусловно, уличные артисты и продавцы являются частью городской экосистемы. Во многих туристических центрах мира они создают атмосферу, привлекают внимание, становятся элементом колорита. Однако ключевое отличие легальной и уважаемой деятельности от мошенничества заключается в добровольности. Человек должен иметь возможность заранее узнать условия, отказаться без давления и чувствовать себя в безопасности.

Важно и то, что подобные эпизоды затрагивают не только туристов. В комментариях к упомянутой истории немало откликов от бакинцев, которые также сталкивались с навязчивыми требованиями оплаты.

Между тем речь идет о базовом праве человека на свободное и безопасное передвижение по общественному пространству без риска быть втянутым в конфликт из-за незаказанной услуги. Так или иначе, ситуация требует четкой правовой оценки и прозрачного механизма реагирования. Необходимо определить, кто вправе осуществлять коммерческую деятельность в общественных местах, на каких условиях, и какие санкции предусмотрены за нарушение правил. Не менее важно так же информирование граждан и туристов о их правах в случае давления.

Но на данный момент остаются лишь вопросы, на которые не найти ответы. Сколько еще подобных историй не получили огласки? Сколько людей предпочли заплатить и уйти, чтобы избежать конфликта? И сколько из них, возвращаясь домой, увезли с собой не воспоминание о вечернем Баку, а чувство тревоги?