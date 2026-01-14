На YouTube опубликовали видео длительностью более 140 лет - ФОТО

На видеохостинге YouTube обнаружили необычный ролик, продолжительность которого составляет более 140 лет.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Видео появилось на платформе 5 января и за короткий срок набрало около 1,5 млн просмотров. В нем отсутствует звуковая дорожка и визуальный ряд, а автором контента значится аккаунт, якобы зарегистрированный в КНДР. В комментариях пользователи шутят, что появление подобного контента связано с техническими сбоями в работе сервиса.

В профиле владельца канала также можно найти полноформатную запись на 294 часа и короткий ролик Shorts длительностью 150 часов. При этом алгоритмы YouTube активно предлагают странное видео зрителям, несмотря на отсутствие в нем полезной информации.