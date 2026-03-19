Иран атаковал НПЗ и электростанцию в Хайфе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в городе Хайфа Израиля.

Об этом сообщают иранские СМИ.

По данным иранских СМИ, три волны ракетных ударов Ирана затронули Хайфу, север Израиля и Тель-Авив.

Попадание ракет вызвало отключение электричества в отдельных районах Хайфы.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министр энергетики Эли Коэн подтвердили удары Ирана по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что повреждения на НПЗ в Хайфе были вызваны ударами фрагментов иранской баллистической ракеты после ее перехвата. Прямых попаданий по объектам в северном прибрежном городе не зафиксировано, говорится в заявлении.

Министр энергетики добавил, что атака не причинила значительного ущерба инфраструктурным объектам.

19:44

Иранское государственное телевидение распространило сообщение, в котором утверждается, что в ходе ракетного удара, нанесенного по северу Израиля около 16:50, "взорвалась электростанция в Хайфе".

Атака была названа актом возмездия за удар ЦАХАЛа по газовому комплексу на юге Ирана.

Это привело к отключению электричества, пишут местные СМИ.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Xроника

В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

Мнение

Нигяр Ахундова: «Телевидение не должно следовать за зрителем - оно должно ...

Мнение

Ракетные удары на Каспии: в зоне риска энергетика, экология, морские пути

В мире

Пентагон запросил еще $200 млрд на продолжение войны с Ираном

Трамп не собирается направлять дополнительные войска на Ближний Восток

Иран атаковал НПЗ и электростанцию в Хайфе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Глава МИД: Иран готов остановить войну после получения гарантий безопасности и выплаты компенсации со стороны Израиля и США

Последние новости

Пентагон запросил еще $200 млрд на продолжение войны с Ираном

Сегодня, 21:20

В Баку на корм для бездомных собак выделят более полумиллиона манатов

Сегодня, 21:12

Находящееся в международном розыске гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Украины на родину

Сегодня, 21:00

Трамп не собирается направлять дополнительные войска на Ближний Восток

Сегодня, 20:40

Увеличено число заместителей Анарa Алиева

Сегодня, 20:11

Иран атаковал НПЗ и электростанцию в Хайфе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Установлены минимальные размеры зарплат по должностям государственной службы

Сегодня, 19:45

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Сегодня, 19:30

СМИ: Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» осуществлена в координации с США

Сегодня, 19:15

В Азербайджане 64-летний мужчина шантажировал и насиловал 14-летнюю школьницу

Сегодня, 19:00

Али Асадов выразил соболезнования в посольстве Грузии - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

Сегодня, 18:33

Ильхам Алиев утвердил поправки к Соглашению СНГ о межгосударственном розыске лиц

Сегодня, 18:30

Разоблачена хакерская группа, создававшая фальшивые сайты банков

Сегодня, 18:15

В столичном районе задержан серийный грабитель

Сегодня, 18:00

Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органами

Сегодня, 17:45

​​​​​​​Что показали зрителям вместо снятых с эфира скандальных шоу? – ФОТО

Сегодня, 17:33

Владелец торгового центра «Сядяряк» отсудил полмиллиона манатов у обманувшего его предпринимателя

Сегодня, 17:30

Над резиденциями Хегсета и Рубио замечены неопознанные дроны

Сегодня, 17:20

В праздничный день в Азербайджане ожидаются ливни, град и снег

Сегодня, 17:15
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40