Иран атаковал НПЗ и электростанцию в Хайфе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в городе Хайфа Израиля.

Об этом сообщают иранские СМИ.

По данным иранских СМИ, три волны ракетных ударов Ирана затронули Хайфу, север Израиля и Тель-Авив.

Попадание ракет вызвало отключение электричества в отдельных районах Хайфы.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министр энергетики Эли Коэн подтвердили удары Ирана по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что повреждения на НПЗ в Хайфе были вызваны ударами фрагментов иранской баллистической ракеты после ее перехвата. Прямых попаданий по объектам в северном прибрежном городе не зафиксировано, говорится в заявлении.

Министр энергетики добавил, что атака не причинила значительного ущерба инфраструктурным объектам.

19:44

Иранское государственное телевидение распространило сообщение, в котором утверждается, что в ходе ракетного удара, нанесенного по северу Израиля около 16:50, "взорвалась электростанция в Хайфе".

Атака была названа актом возмездия за удар ЦАХАЛа по газовому комплексу на юге Ирана.

Это привело к отключению электричества, пишут местные СМИ.