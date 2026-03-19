Находящееся в международном розыске гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Украины на родину

В соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года Генеральная прокуратура Украины удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Наримана Вагиф оглу Искендерова.

Сообщается, что по уголовному делу, предварительное расследование которого проводило Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Нариман Вагиф оглу Искендеров, заранее вступив в сговор с группой лиц с использованием электронного носителя данных, совершил преступление кражи, причинив значительный ущерб.

По этой причине было принято решение привлечь Наримана Искендерова к ответственности в качестве обвиняемого лица и он был объявлен в международный розыск в связи с его уклонением от следствия.

В настоящее время продолжаются соответствующие меры для его доставки в нашу страну.