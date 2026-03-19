​​​​​​​Что показали зрителям вместо снятых с эфира скандальных шоу? – ФОТО

Тема снятия с телевизионного эфира подвергавшихся многочисленной критики программ остается одной из обсуждаемых в социальных сетях.

Напомним, что 17 марта стало известно о том, что прекращается вещание 4 программ на двух телеканалах, которые ранее подвергались критике зрителей в социальных сетях.

С телеэфира сняты программы «Bizimləsən» (ATV) - ведущий Заур Бахшалиев, «Rəngarəng» (АТV) - ведущий Заур Набиоглу, «Həmin Zaur» (ARB) - ведущий Заур Кямал, «Səni axtarıram» (ARB) - ведущая Хошгедем Хидаятгызы. Подчеркнем, что информация о снятии с эфира проекта Лалы Азерташ «Təsir dairəsi» не подтвердилась.

С 18 марта снятые с эфира вышеупомянутые программы не появились на телеэкранах – их место в программной сетке заняли повторы или телевизионные фильмы, на что обратил внимание сайт Axsam.az.

Вместо «Səni axtarıram» в эфире ARB был показан повторный выпуск шоу «Söhbət var», ведущей которого является заслуженная артистка Диляра Алиева, а вместо «Həmin Zaur» зрители канала увидели повторный выпуск программы «İzzət şou», которое ведет певец Иззет Багиров.

В привычное для программы «Bizimləsən» время была показана культовая азербайджанская комедия «Bəxtüzüyü».

