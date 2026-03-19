СМИ: Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» осуществлена в координации с США

First News Media19:15 - Сегодня
Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» была осуществлена в координации с США, однако вероятность повторения подобных ударов невысока.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх израильских чиновников.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён об атаке на указанное месторождение.

Удар Израиля по месторождению «Южный Парс» вызвал ответные авиаудары Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, что в итоге привело к резкому росту мировых цен на природный газ.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

