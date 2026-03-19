СМИ: Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» осуществлена в координации с США

Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» была осуществлена в координации с США, однако вероятность повторения подобных ударов невысока.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх израильских чиновников.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён об атаке на указанное месторождение.

Удар Израиля по месторождению «Южный Парс» вызвал ответные авиаудары Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, что в итоге привело к резкому росту мировых цен на природный газ.