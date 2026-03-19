В столичном районе задержан серийный грабитель

В Сабунчинском районе Баку правоохранители задержали 33-летнего Рамиля Аскерова, ранее судимого и подозреваемого в серии краж из частных домов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, на территории района в разное время были совершены кражи из 9 жилых домов. Злоумышленник похищал предметы домашнего обихода, строительные и ремонтные инструменты, электрические провода, бытовую технику, а также деньги и ювелирные изделия.

Общий материальный ущерб оценивается примерно в 25 тысяч манатов.

Часть эпизодов была зафиксирована камерами видеонаблюдения.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.