В столичном районе задержан серийный грабитель
В Сабунчинском районе Баку правоохранители задержали 33-летнего Рамиля Аскерова, ранее судимого и подозреваемого в серии краж из частных домов.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, на территории района в разное время были совершены кражи из 9 жилых домов. Злоумышленник похищал предметы домашнего обихода, строительные и ремонтные инструменты, электрические провода, бытовую технику, а также деньги и ювелирные изделия.
Общий материальный ущерб оценивается примерно в 25 тысяч манатов.
Часть эпизодов была зафиксирована камерами видеонаблюдения.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
