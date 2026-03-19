Разоблачена хакерская группа, создававшая фальшивые сайты банков

Разоблачена хакерская группа, создававшая фальшивые сайты банков
Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел раскрыла ещё одну хакерскую сеть, занимавшуюся кибермошенничеством через фишинговые сайты, выдававшие себя за банки и небанковские кредитные организации.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведённых оперативно-технических мероприятий задержаны 23-летний Гурбаншир Гасымов, его брат 20-летний Улькан Гасымов и 25-летний Угур Нагиев.

Выяснилось, что злоумышленники создавали поддельные сайты, внешне полностью имитирующие официальные страницы банков и кредитных организаций. Для привлечения жертв они размещали рекламу этих сайтов в социальных сетях, предлагая кредиты под низкие проценты.

Жители, принимая фальшивые сайты за настоящие, вводили на них данные своих банковских карт — срок действия, CVV и одноразовые коды безопасности (OTP). Полученная информация напрямую попадала в систему, контролируемую мошенниками, которые затем незаконно получали доступ к счетам граждан и присваивали денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

