Разоблачена хакерская группа, создававшая фальшивые сайты банков
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведённых оперативно-технических мероприятий задержаны 23-летний Гурбаншир Гасымов, его брат 20-летний Улькан Гасымов и 25-летний Угур Нагиев.
Выяснилось, что злоумышленники создавали поддельные сайты, внешне полностью имитирующие официальные страницы банков и кредитных организаций. Для привлечения жертв они размещали рекламу этих сайтов в социальных сетях, предлагая кредиты под низкие проценты.
Жители, принимая фальшивые сайты за настоящие, вводили на них данные своих банковских карт — срок действия, CVV и одноразовые коды безопасности (OTP). Полученная информация напрямую попадала в систему, контролируемую мошенниками, которые затем незаконно получали доступ к счетам граждан и присваивали денежные средства.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.