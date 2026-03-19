В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

Полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) переданы Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев. Документ направлен на совершенствование управления в сфере обязательного медицинского страхования.

В рамках указа при Минтруда создано новое публичное юридическое лицо — Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы (ГАМСЭ). Оно объединяет функции бывшего Государственного агентства по ОМС и Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, подведомственного МТСЗН.