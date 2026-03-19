Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

First News Media19:30 - Сегодня
Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Иран задействовал лишь часть своего военного потенциала в ответ на атаки Израиля.

Oб этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

По его словам, сдержанность Тегерана была обусловлена уважением к призывам к деэскалации.

"Единственной причиной нашей сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Если наша инфраструктура вновь подвергнется удару, Иран не будет проявлять терпение. При любом прекращении этой войны ущерб, нанесенный нашим гражданским объектам, должен быть устранен", - говорится в публикации.

Арагчи подчеркнул, что в случае новых ударов по инфраструктуре Иран не будет проявлять сдержанность.

"Никаких ограничений, если наша инфраструктура снова подвергнется атаке", - заявил министр.

Он также добавил, что любое завершение конфликта должно предусматривать устранение ущерба, нанесенного гражданским объектам Ирана.

