В Азербайджане 64-летний мужчина шантажировал и насиловал 14-летнюю школьницу

В Товузском районе 64-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь своей любовницы.

Как передает Oxu.Az, Кави Алескеров (1962 г.р.) вступил в тайную связь с разведённой женщиной, проживавшей в одном из посёлков района. Через некоторое время мужчина начал записывать интимные видеоролики с участием своей сожительницы и стал использовать их как инструмент шантажа. В результате женщина разорвала отношения и переехала в другой район. Однако 14-летняя дочь женщины от первого официального брака осталась в посёлке под опекой бабушки.

Лишившись возможности контактировать с бывшей любовницей, Алескеров переключил внимание на ее несовершеннолетнюю дочь. Он целенаправленно приходил к средней школе, подстерегая ученицу 8-го класса после занятий. При первом контакте мужчина дал ей 8 манатов.

Спустя некоторое время Кави открыто предложил школьнице вступить в интимную связь. Девочка отказалась. Тогда мужчина потребовал вернуть деньги, угрожая убийством её матери и брата. Когда девочка не смогла вернуть деньги, он перешел к запугиванию. Алескеров пригрозил распространить интимные видеозаписи с участием ее матери.

Оказавшаяся в такой ситуации восьмиклассница была вынуждена подчиниться. После этого мужчина неоднократно совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней в различных местах.

Во время очередного эпизода насилия Алескеров на личном автомобиле забрал девочку от школы и отвез в местность, известную как "Гюллюк", в посёлке Говлар. Именно там, в момент совершения очередных сексуальных действий в отношении девочки, он был задержан сотрудниками Товузского районного отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кави Алескеров привлечён к ответственности, решением суда в отношении его избрана мера пресечения в виде ареста.

Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям К.Алескеров приговорен к 6 годам лишения свободы.