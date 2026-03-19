Пентагон запросил еще $200 млрд на продолжение войны с Ираном

Пентагон запросил выделение дополнительно $200 млрд на продолжение военной операции против Ирана, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, ведомство уже направило соответствующий запрос в Белый дом.

Эта сумма добавляется к дополнительному финансированию, которое Пентагон уже получил в 2025 году в рамках масштабного законопроекта президента Дональда Трампа о снижении налогов, объясняет АР. Агентству пока неясно, получит ли запрос поддержку Конгресса.

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции 19 марта на вопрос о запрашиваемой сумме не подтвердил ее напрямую, заявив, что она может измениться. "Мы вновь обращаемся к Конгрессу, чтобы обеспечить получение должного финансирования, - сказал он. - Для уничтожения плохих парней нужны деньги".