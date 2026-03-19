Владелец торгового центра «Сядяряк» отсудил полмиллиона манатов у обманувшего его предпринимателя

Вынесен приговор предпринимателю, совершившему мошенничество в отношении владельца торгового центра «Сядяряк» Юсифа Гадимбейли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, 41-летний Эльнур Самедов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По данному делу проходят несколько потерпевших, одним из которых является Юсиф Гадимбейли. Обвиняемый дал Гадимбейли ложное обещание организовать закупку сезонных фруктов в различных районах Азербайджана для их последующей продажи в России и раздела прибыли.

Посчитав предложение выгодным, Гадимбейли передал ему 489 тысяч манатов. После того как Эльнур, получив деньги, не смог выполнить обязательства, Ю.Гадимбейли обратился с жалобой в правоохранительные органы.

В ходе следствия были выявлены и другие потерпевшие. Помимо Гадимбейли, Самедов путем ложных обещаний получил от разных лиц в общей сложности еще 723 тысячи манатов.

Эльнур Самедов на протяжении многих лет занимался различными видами предпринимательской деятельности. С потерпевшими он знакомился через общих знакомых. На суде он признал себя виновным, однако выразил несогласие с некоторыми эпизодами обвинения.

Предъявленное обвинение нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Согласно приговору, Эльнур Самедов осужден на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски Юсифа Гадимбейли и других потерпевших о возмещении причиненного ущерба.