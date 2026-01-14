США признали три отделения «Братьев-мусульман» террористическими организациями

Администрация президента США Дональда Трампа признала три ближневосточных отделения «Братьев-мусульман» террористическими организациями, введя санкции против них и их членов.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно указу американского лидера, террористическими признаны отделения в Ливане, Иордании и Египте.

«Эти меры отражают первые шаги в рамках продолжающихся и системных усилий по противодействию насилию и дестабилизирующей деятельности подразделений «Братьев-мусульман», где бы они ни происходили», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.