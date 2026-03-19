Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб вследствие ударов, нанесенных США по исламской республике с эмиратской территории.

Об этом написал постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

"Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану", - приводит фрагмент письма агентство NourNews.

Источник: ТАСС