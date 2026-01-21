 Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

По поступившему обращению сотрудники Агентства по продовольственной безопасности провели проверку на расположенном в Сураханском районе в поселке Амираджан предприятии по производству и продаже мучных кондитерских изделий, принадлежащем физическому лицу Джаванширу Гулиеву.

В ходе осмотра выяснилось, что предприятие ведет незаконную деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности, а также нарушает санитарно-технические и санитарно-гигиенические нормы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Отмечается, что на предприятии не соблюдается технологическая последовательность и условия хранения пищевых продуктов, мучные изделия обрабатываются в антисанитарных условиях, используются сырьевые ингредиенты неизвестного происхождения, контактные с пищей поверхности, рабочие столы и полки холодильников подверглись коррозии и т.д.

Кроме того, лабораторное исследование образцов мясного фарша, использованного при приготовлении кутабов, показало микробиологические отклонения и присутствие ДНК лошади.

По данному факту в отношении физического лица составлен административный протокол, а продажа и производство пищевой продукции приостановлены до устранения нарушений.

Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

