Проведены рейды в ресторанах, где готовят «дявя кутабы» - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели очередные рейды в ряде объектов общественного питания, расположенных на улице Сахиль в городе Сумгайыт.

В ходе проверки в ресторане «Dostluq» было установлено, что отсутствуют документы, подтверждающие происхождение и безопасность мясной продукции, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ресторанах «Santo Mare», «Duyğu», «Şərur», «Regnum» и «Oregano» из меню исключено «дявя кутабы» (кутаб с верблюжьим мясом – прим. ред.), и данное блюдо больше не предоставляется, а в ресторане «Antalya» в настоящее время верблюжьего мяса нет, при этом ранее закупленное мясо сопровождалось соответствующими ветеринарными документами.

По выявленным нарушениям были выданы обязательные предписания, составлены акты - из продукции с сомнительным происхождением были отобраны образцы для проверки.

Анализы и статистические данные, проведённые AQTA, показывают несоответствие объёмов забоя верблюдов с оборотом продукции, представляемой под названием «дявя кутабы».

«С целью обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения обмана потребителей контрольные мероприятия будут продолжены», - отмечают в AQTA.

Читайте по теме:

Опубликованы результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане - ФОТО