На линии Сумгайыт-Баку у экспресс-поездов появилась новая остановка

С сегодняшнего дня в список остановок экспресс-поездов, курсирующих по линии Сумгайыт-Баку, добавлена остановка «Бакыханов».

Остановка экспресс-рейсов, отправляющихся по этому маршруту в 07:30 и 08:00, в поселке Бакиханов создаёт дополнительные возможности для пассажиров, сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД.

Кроме того, экспресс-поезд, отправляющийся из Баку в Сумгаыйт по линии Баку-Пиршаги в 18:05, будет также останавливаться на станции Сабунчи.

Новое расписание движения поездов доступно здесь.