Это обсуждают в Сети: Агиль Алескер прокомментировал свое выступление в ОБСЕ - ВИДЕО

Генеральный директор медиа-группы «Yeni Çağ» Агиль Алескер высказался на своей странице в социальной сети Facebook о выступлении в ОБСЕ, видео с которого ранее распространилось в социальных сетях и вызвало множество комментариев.

Отметим, что на видео представлено выступление Агиля Алескера в ОБСЕ, в ходе которого он говорит на русском языке и не реагирует на просьбу представится от модератора мероприятия.

А.Алескер отмечает в Facebook, что на протяжении многих лет по собственной инициативе принимает участие в международных мероприятиях и отстаивает позицию, которую считает справедливой: «В этот раз я также по собственной инициативе принял участие во встрече ОБСЕ. Уже не первый год участвую в заседаниях ОБСЕ и выступаю на них. Как отметила сама модератор, зал был большим, расстояние между нами - значительным, а звук микрофона в помещении - очень слабым, из-за чего возник небольшой технический сбой: я просто не слышал модератора. Проблемы с синхронным переводом и технические неполадки внутри зала также затруднили возможность слышать друг друга».

Гендиректор медиа-группы «Yeni Çağ», обращаясь к своей аудитории в социальной сети Facebook, отмечает, что следует внимательно посмотреть кадры: «В конце сама модератор прямо заявляет: «Он нас не слышит». Те, кто продолжает нападать, несмотря на то что слышали, видели и даже сами писали, делают это вовсе не из стремления к поиску недостатков».