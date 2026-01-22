В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Вечером 21 января на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Фатали хана Хойского в Наримановском районе столицы произошло ДТП.

В результате аварии погиб 19-летний водитель мотоцикла Рамаль Сафарли, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД.

По факту происшествия проводится расследование.

«Чтобы на дорогах не происходили трагедии, всем участникам движения необходимо быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения» - подчеркивают в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.