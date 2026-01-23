 Арзу Алиева отмечает день рождения - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Арзу Алиева отмечает день рождения - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:17 - Сегодня
Арзу Алиева отмечает день рождения - ВИДЕО

23 января день рождения отмечает президент медиакомпании Baku Media Center Арзу Алиева.

Арзу Алиева родилась 23 января 1989 года. Среднее образование получила в 1995-2006 годах в бакинской школе №160, а высшее - в Швейцарии и Великобритании. У А.Алиевой, которая 3 сентября 2011 года вышла замуж за бизнесмена Самеда Гурбанова, двое детей.

По случаю дня рождения А.Алиевой Baku Media Center разместил в Instagram поздравительный пост, в котором собраны видеокадры разных лет и отмечается следующее: «Поздравляем Арзу ханум Алиеву с днём рождения. Её отличают утончённость и искренность, а творческий взгляд неизменно вдохновляет нас. От имени команды нашего центра желаем ей крепкого здоровья, множества радостных моментов и дальнейших успехов в профессиональной деятельности».

