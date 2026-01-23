Обнародована тревожная статистика аварий с участием мотоциклов и мопедов в Азербайджане - ВИДЕО

За 12 месяцев 2025 года на дорогах Азербайджана по вине водителей мотоциклов и мопедов было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом и травмами.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции. В результате этих аварий погибли 12 человек, ещё 36 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Статистические данные наглядно показывают, что ДТП с участием данного вида транспорта в большинстве случаев сопровождаются тяжёлыми последствиями.

Проведённые исследования свидетельствуют, что основными причинами подобных происшествий являются пренебрежение правилами дорожного движения со стороны водителей мотоциклов и мопедов, превышение скорости, опасные манёвры, несоблюдение дистанции с другими транспортными средствами, а также неправильная оценка дорожных условий и транспортного потока. Отсутствие физической защитной конструкции у этих транспортных средств приводит к тому, что любая ошибка может обернуться тяжёлыми травмами или гибелью людей.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции отмечают, что водители мотоциклов и мопедов, являясь одними из самых уязвимых участников дорожного движения, одновременно относятся к категории повышенного риска в случае несоблюдения правил - разделение ими ответственности с другими участниками движения имеет ключевое значение для обеспечения общей безопасности.

Статистический анализ показывает, что безответственное поведение представляет серьёзную угрозу не только для самих тех, кто управляет мотоциклами и мопедами, но и для всех участников дорожного движения.

«В очередной раз призываем водителей мотоциклов и мопедов строго соблюдать правила дорожного движения, избегать опасных манёвров и объективно оценивать дорожную обстановку» - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

