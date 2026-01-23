AQTA выявила нарушения на ряде предприятий по производству воды - ФОТО

Агентством по продовольственной безопасности в течение 2025 года были проведены проверки на 32 предприятиях по производству воды.

В ходе проверок на 24 предприятиях выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов – в связи с этим в отношении предпринимателей были применены меры административного воздействия и выданы обязательные к исполнению предписания, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По выявленным нарушениям в соответствии с законодательством приняты соответствующие решения.

В ходе проверок в основном были выявлены следующие несоответствия:

- осуществление деятельности без прохождения регистрации в сфере продовольственной безопасности;

- неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние;

- несоблюдение принципа технологической последовательности;

- отсутствие на маркировке обязательной информации, предусмотренной законодательством;

- несоответствие результатов анализов воды установленным нормам;

- несоблюдение сотрудниками правил личной гигиены, отсутствие первичных и периодических медицинских осмотров;

- неосуществление работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

По результатам исследований образцов, отобранных в рамках проверок, по минимальным показателям качества и безопасности в 28 образцах были выявлены несоответствия, в связи с чем было обеспечено изъятие данной продукции из оборота.

Одновременно в рамках проводимых мониторингов были отобраны образцы на 34 предприятиях по производству воды, а также из 57 модульных водораздаточных аппаратов, установленных вдоль дорог и во дворах жилых зданий, которые были направлены на лабораторные исследования. По итогам испытаний в 32 образцах, отобранных на 31 предприятии по производству воды, а также в образцах, взятых из 33 водораздаточных аппаратов, были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям.

В связи с этим в рамках законодательства были приняты необходимые меры, в отношении предпринимателей применены меры административного воздействия и выданы обязательные к исполнению предписания.

По итогам всех проведённых контрольных мероприятий на предприятиях были обеспечены проведение оздоровительных работ, а также приведение маркировки продукции в соответствие с требованиями законодательства.