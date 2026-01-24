 AnewZ подготовил документальный фильм о межрелигиозном диалоге Азербайджана и Ватикана - ВИДЕО | 1news.az | Новости
AnewZ подготовил документальный фильм о межрелигиозном диалоге Азербайджана и Ватикана - ВИДЕО

First News Media15:25 - Сегодня
Телеканал AnewZ подготовил документальный фильм "Sanctum: Азербайджан и Святой Престол", посвященный отношениям Азербайджана и Ватикана и совместным проектам по сохранению религиозного наследия.

Как сообщает Report, фильм подготовила Ирада Гасанова, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.

В фильме проводится параллель между Ватиканом как "бьющимся сердцем" полуторамиллиардного католического мира и Азербайджаном - страной, где мультикультурализм и межрелигиозный диалог являются реальностью.

"Мультикультурализм и стремление выстраивать уважительные отношения между разными этническими и религиозными общинами являются ключевыми сильными сторонами азербайджанского общества", - отмечает архитектор Государственного управления Ватикана Марко Чириаки.

Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, проживший здесь почти 20 лет, отмечает особую атмосферу толерантности в стране. По его словам, общий климат в Азербайджане и отношения между людьми очень теплые, открытые и дружелюбные.

Создатели фильма акцентируют внимание на том, что Азербайджан - редкий пример страны, где религиозные сооружения разных конфессий сохраняются не как памятники разделения, а как свидетельства гармоничного сосуществования. Мечети, церкви и синагоги здесь стоят как равноправные символы разнообразного духовного наследия.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Святым Престолом установлены в 1992 году. В 2002 году Папа Иоанн Павел II посетил страну, а в 2016 году - Папа Франциск. Также была построена новая католическая церковь, посвященная Деве Марии, что стало символом новой эпохи и возрождения католического присутствия в стране. При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве отношения между двумя сторонами углубились.

Глава Ватиканской Апостольской библиотеки и архива монсеньор Джованни Чезаре Пагацци отметил, что каждый народ и каждая культурная традиция обладают своей уникальной формой интеллекта. По его словам, в этом смысле вклад азербайджанских исследователей в работу архива и библиотеки приносит "особый, уникальный взгляд, который могут предложить только они".

"Опыт Папской комиссии по священной археологии в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева был очень позитивным. Прежде всего, это сотрудничество продолжалось на протяжении длительного времени, что позволило нам реализовать ряд значимых проектов по сохранению наследия. Эта поддержка дала возможность проводить работы с применением самых высоких доступных стандартов, привлекая высококвалифицированных специалистов и используя передовые методики. Благодаря этому мы смогли стремиться к совершенству в реставрации, консервации и диагностике", - рассказала секретарь Папской комиссии по священной археологии Рафаэлла Джулиани.

Президент Папской комиссии по священной археологии монсеньор Паскуале Якобоне подчеркивает, что реставрация памятников - это не просто восстановление камня или манускриптов, а восстановление истории и идентичности. По его словам, именно через сохранение культурного наследия укрепляется доверие между странами и формируется основа для долгосрочного партнерства.

Фильм показывает, что сотрудничество Азербайджана и Ватикана строится не только на дипломатии, но и на доверии, уважении и совместной ответственности за сохранение духовного наследия. Сохранение святых мест рассматривается как вклад в общую память человечества, а межрелигиозный диалог подтверждает модель мирного сосуществования, которая выходит за пределы границ, вероисповеданий и политики.

