Посольство Азербайджана в Чехии приостанавливает оказание консульских услуг

Посольство Азербайджана в Чехии предупредило о приостановке оказания консульских услуг.

Соответствующая информация опубликована на странице дипмиссии в социальной сети X.

Отмечается, что консульский отдел посольства будет закрыт с 20 по 30 марта.

Решение связано с тем, что, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, указанные дни являются нерабочими по случаю празднования Новруз и Рамазан байрамы.