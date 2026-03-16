Посольство Азербайджана в Чехии приостанавливает оказание консульских услуг
Соответствующая информация опубликована на странице дипмиссии в социальной сети X.
Отмечается, что консульский отдел посольства будет закрыт с 20 по 30 марта.
Решение связано с тем, что, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, указанные дни являются нерабочими по случаю празднования Новруз и Рамазан байрамы.
