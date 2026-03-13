 Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции

First News Media16:22 - Сегодня
Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции

Министерство обороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции.

«Решительно осуждаем очередной запуск ракеты на территорию братской Турции. Это является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности.

Подобные действия являются неприемлемой эскалацией и прямой угрозой региональной стабильности.

Вновь заявляем о солидарности с братской Турцией», - говорится в заявлении Минобороны АР.

Напомним, что Министерство национальной обороны Турции сегодня заявило об уничтожении баллистической ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в турецкое воздушное пространство. «Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и нарушившая воздушное пространство Турции, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, расположенными в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении ведомства.

«Для выяснения всех обстоятельств инцидента ведутся переговоры с соответствующей страной. Все события в регионе тщательно отслеживаются и оцениваются с приоритетом на нашу национальную безопасность», - отмечается в нем.

Министерство также подчеркивает, что все необходимые меры против любых угроз территории и воздушному пространству Турции, принимаются решительно и без колебаний, и так будет и впредь.

Это уже третий инцидент с 4 марта, когда силы НАТО сбили первую баллистическую ракету, выпущенную с иранской территории и направлявшуюся к границам Турции.

Поделиться:
247

Актуально

Политика

Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на ...

Общество

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 15 человек - ФОТО

1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ...

Политика

Президент Словакии Петер Пеллегрини планирует посетить Азербайджан

Политика

Община Западного Азербайджана ответила на обвинения европейских парламентариев

Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции

МИД: С 2020 года 72 азербайджанца погибли в результате минных инцидентов

Шахмар Мовсумов: Коридоры важны не только для транспорта, но и для энергетики и цифровых связей

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Продолжается эвакуация из Ирана в Азербайджан дипломатов и граждан третьих стран - ОБНОВЛЕНО

Автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП в Москве - ВИДЕО

Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

Посол Австрии в Тегеране: Я останусь в Азербайджане до завершения военных действий в Иране

Последние новости

Приоритет - металлу, а не людям: Депутат потребовал запретить водителям тормозить ради одиноких пешеходов

Сегодня, 16:50

Община Западного Азербайджана ответила на обвинения европейских парламентариев

Сегодня, 16:33

Пашинян: В новой конституции не должна упоминаться Декларация о независимости, поскольку это декларация о конфликте

Сегодня, 16:25

Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции

Сегодня, 16:22

НАТО: Перехваченная иранская ракета летела в сторону Турции

Сегодня, 16:18

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 15 человек - ФОТО

Сегодня, 16:12

В Губе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

Сегодня, 16:10

МИД: С 2020 года 72 азербайджанца погибли в результате минных инцидентов

Сегодня, 16:05

Кошта раскритиковал решение США по снятию санкций с российской нефти

Сегодня, 16:02

Реализуется проект «Азербайджанская модель межкультурного диалога: Просвещение и создание новых инструментов»

Сегодня, 16:00

Фазиль Мустафа: «В Баку после каждого дождя образуется «озеро Балаханы-Забрат»»

Сегодня, 15:55

Трамп: США планируют наносить очень мощные удары по Ирану

Сегодня, 15:52

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Silk Way Technics: 20 лет профессионального мастерства за кулисами

Сегодня, 15:43

В Баку строится архитектурная жемчужина высотой 144 метров - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:32

Президент Ливана предложил Израилю перемирие на месяц

Сегодня, 14:55

Срок ареста Аднана Ахмедзаде снова продлен

Сегодня, 14:50

Шахмар Мовсумов: Коридоры важны не только для транспорта, но и для энергетики и цифровых связей

Сегодня, 14:40

Стали известны подробности смерти 19-летней девушки во время родов в Тертере - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Минобороны Турции подтвердило уничтожение очередной иранской ракеты силами НАТО

Сегодня, 14:28
Все новости
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. ДляСегодня, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22