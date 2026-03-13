Минобороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции
Министерство обороны Азербайджана решительно осудило очередной запуск ракеты на территорию Турции.
«Решительно осуждаем очередной запуск ракеты на территорию братской Турции. Это является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности.
Подобные действия являются неприемлемой эскалацией и прямой угрозой региональной стабильности.
Вновь заявляем о солидарности с братской Турцией», - говорится в заявлении Минобороны АР.
Напомним, что Министерство национальной обороны Турции сегодня заявило об уничтожении баллистической ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в турецкое воздушное пространство. «Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и нарушившая воздушное пространство Турции, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, расположенными в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении ведомства.
«Для выяснения всех обстоятельств инцидента ведутся переговоры с соответствующей страной. Все события в регионе тщательно отслеживаются и оцениваются с приоритетом на нашу национальную безопасность», - отмечается в нем.
Министерство также подчеркивает, что все необходимые меры против любых угроз территории и воздушному пространству Турции, принимаются решительно и без колебаний, и так будет и впредь.
Это уже третий инцидент с 4 марта, когда силы НАТО сбили первую баллистическую ракету, выпущенную с иранской территории и направлявшуюся к границам Турции.