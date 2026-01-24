Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

Италия отозвала в Рим для консультаций своего посла в Берне в знак протеста против освобождения из предварительного заключения на время расследования владельца бара швейцарского курорта Кран-Монтана, при пожаре в котором в ночь на 1 января погибли 40 человек.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Согласно документу, премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни поручили послу Италии в Швейцарии "немедленно связаться с генеральным прокурором кантона Вале Беатрис Пийу, чтобы выразить глубокое возмущение правительства и Италии" в связи с данным решением. Итальянские власти подчеркивают "крайнюю тяжесть преступления", в котором подозревается владелец бара Жак Моретти, а также "тяжелую ответственность, лежащую на нем, и сохраняющийся риск побега".

"Это решение является серьезным оскорблением и наносит еще одну рану семьям жертв трагедии в Кран-Монтане и тем, кто до сих пор находится в больнице", - отмечается в заявлении. В пожаре погибли 6 граждан Италии и пострадали еще 10, больше жертв было только среди граждан Швейцарии и Франции.

23 января суд по принудительным мерам кантона Вале постановил выпустить владельца бара Le Constellation Жака Моретти под залог в размере $254 тыс. Ему запрещено покидать страну. Моретти был взят под стражу 9 января из-за риска побега. Незадолго до этого в СМИ появилась информация, согласно которой он ранее был судим. Помимо прочего подозреваемому вменяется в вину то, что запасной выход на месте трагедии был заперт на ключ, но Моретти перекладывает ответственность за это на персонал.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. Погибли 40 человек, пострадали 116. Все жертвы были опознаны, россиян среди них нет. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.