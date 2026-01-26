Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 27 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен моросящий дождь. Порывы северо-западного ветра временами будут усиливаться, днём ветер сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днём - +4…+6 °C. Атмосферное давление выше нормы - около 769 мм рт. ст., относительная влажность - 75–85 %.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются осадки, возможен снег. В зоне Лянкяран -Астара вероятность интенсивных осадков выше. В отдельных районах местами будет туман. Западный ветер временами усилится в некоторых горных и предгорных районах.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём - +5…+9 °C; в горах ночью −6…−11 °C, днём от −3 °C до +2 °C.

В некоторых горных районах ночью и утром ожидается обледенение дорог.