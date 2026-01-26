Дорожная полиция провела профилактическое мероприятие против водителей, не уступающих дорогу пешеходам - ВИДЕО
В соответствии с требованиями законодательства, водитель, поворачивающий направо или налево на перекрёстке, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, а также велосипедистам, пересекающим её по велодорожке.
В ходе профилактического мероприятия на перекрёстке был остановлен водитель, нарушивший это требование и не уступивший дорогу пешеходу - с ним проведена беседа, разъяснены требования законодательства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Безопасность на дорогах - индивидуальная ответственность каждого из нас» - подчеркивают в МВД.
