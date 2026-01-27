Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 28 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами кратковременные осадки. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днём +5…+9 °C. Атмосферное давление понизится с 768 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность - 75–85 %.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, однако вечером местами возможны кратковременные дожди и снег. В отдельных районах осадки могут усилиться. Местами будет туман. Западный ветер местами на горных и предгорных территориях будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от –1 °C до +4 °C, днём +5…+9 °C; в горах ночью –5…–10 °C, на высокогорье –11…–13 °C, днём 0…–5 °C.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.