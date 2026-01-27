Стали известны обладатели премии «İzzət», отмечающей женщин в киноиндустрии Азербайджана - ФОТО

В августе 2025 года при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана, Программы развития Азада Мирзаджанзаде, Ассоциации молодых кинопродюсеров и Гильдии азербайджанских кинокритиков и киноведов была учреждена кинопремия «İzzət».

Премия была основана менеджером по международным проектам Союза кинематографистов, кинорежиссером Афаг Юсифли и названа в честь первой азербайджанки, сыгравшей в художественном кино Иззат Оруджовой – премия направлена на усиление роли женщин и их участия в азербайджанском кинематографе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на СКА, состоялась церемония награждения первых лауреатов «İzzət», которыми стали:

- кинокритик Айгюн Асланлы,

- кинорежиссёр Саида Хаквердиева,

- продюсер Севиндж Алиева,

- Фестиваль женского документального кино «Sevil» под руководством Назрин Аскеровой.

Отметим, что впервые в Азербайджане именно премия «İzzət» обратила внимание на женщин в профессиональном кино и вручает им специальную награду, тем самым внося новшество в азербайджанскую киноиндустрию.

