Учреждена премия в честь первой азербайджанки, сыгравшей в художественном кино

При поддержке Союза кинематографистов Азербайджана, Программы развития Азад Мирзаджанзаде, Ассоциации молодых кинопродюсеров и Гильдии азербайджанских кинокритиков и киноведов будет учреждена премия «İzzət Kino mükafatı».

Премия основана менеджером по международным проектам Союза кинематографистов, кинорежиссером Афаг Юсифли, сообщает 1news.az со ссылкой на СКА.

Премия названа в честь первой азербайджанки, сыгравшей в художественном кино Иззат Оруджовой и направлена на усиление роли женщин и их участия в азербайджанском кинематографе. Отмечается, что впервые в Азербайджане эта премия обращает внимание на женщин в профессиональном кино и вручает им специальную награду, тем самым внося новшество в азербайджанскую киноиндустрию.

«Проект также имеет символическую силу, поскольку посвящен первой азербайджанской киноактрисе и ученому-химику Иззат Оруджовой. Вручение премии является новым подходом к укреплению позиции женщин в киноиндустрии и стимулированию их деятельности», - отмечают в СКА.

В рамках проекта профессиональное жюри будет изучать женский сегмент в азербайджанском кино с нескольких сторон и определять победителей - специально разработанные награды и денежные призы будут вручены перед аудиторией.

Отметим, что этот проект является одним из победителей Программы развития Азад Мирзаджанзаде, и в ближайшие недели общественности будет предоставлена дополнительная информация о составе жюри, категориях, в которых будут определяться победители, дате церемонии награждения и других деталях.