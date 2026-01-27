В Тбилиси отменен концерт группы t.A.T.u.

В столице Грузии отменен ранее анонсированный концерт российской группы t.A.T.u.

Информацию об отмене выступления подтвердили в сервисе по продаже билетов Biletebi.ge, на сайте которого ранее указывалось, что концерт должен был состояться 30 января в Тбилисском дворце спорта, сообщает 1news.az со ссылкой на «Эхо Кавказа».

«Впервые в Грузии - Тбилиси: концерт одного из самых популярных российских поп-дуэтов 1990-х годов - t.A.T.u. - во Дворце спорта», - говорилось в анонсе мероприятия.

Официальные причины отмены пока не называются, но в грузинском сегменте соцсетей обращали внимание, что участницы дуэта выступали с концертом в аннексированном Крыму – и именно этот факт по сообщению издания Paper Kartuli мог стать причиной отмены концерта t.A.T.u.