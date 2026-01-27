 AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Феликс Вишневецкий12:57 - Сегодня
AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL обращает внимание пассажиров, планирующих поездки в Грузию, на действующие требования въезда в страну.

С 1 января 2026 года в Грузии вступило в силу требование об обязательном наличии действующего полиса медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Требование распространяется на пассажиров, следующих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.

В соответствии с установленными правилами иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране - с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (GEL).

Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях и должен быть представлен в электронном или бумажном виде на грузинском или английском языке.

Авиакомпания рекомендует пассажирам оформлять медицинскую страховку до вылета, чтобы избежать возможных штрафов, задержек или дополнительных процедур по прибытии.

AZAL напоминает, что требование о наличии медицинской страховки установлено компетентными органами Грузии. Проверка наличия страхового полиса у пассажиров при регистрации на рейс носит информационный характер и направлена на заблаговременное информирование о правилах въезда.

Указанное требование действует в соответствии с законом Грузии «О туризме» и постановлением правительства страны «Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию».

Поделиться:
418

Актуально

Мнение

Резолюция, устаревшая в день публикации

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Общество

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Общество

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Стали известны место и время похорон актрисы Масумы Бабаевой - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, где и когда пройдет аукцион по имуществу Муслимова и Гаджиева

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Последние новости

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 14:28

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

Сегодня, 14:02

Стармер спародировал Макрона в солнцезащитных очках - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:45

СМИ: на востоке Индии при пожаре на складе погибли не менее восьми человек

Сегодня, 13:40

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:32

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Сегодня, 13:25

Американское вооружение прибыло на ближневосточные базы

Сегодня, 13:20

Арпачайское водохранилище покрылось льдом - ФОТО

Сегодня, 13:17

В Барде обнаружен схрон с оружием, спрятанный преступником

Сегодня, 13:13

Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 13:03

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Сегодня, 12:57

Украина получит 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа

Сегодня, 12:47

Резолюция, устаревшая в день публикации

Сегодня, 12:45

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 12:40

Глава МИД Азербайджана отбыл в Китай

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинатных мешков - ФОТО

Сегодня, 12:30

Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Сегодня, 12:22
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00