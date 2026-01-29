Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 30 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1…+4 °C, днём +8…+12 °C. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80–90%, днём 60–70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от –1 °C до +4 °C, днём +8…+13 °C; в горах ночью –2…–7 °C, днём +3…+8 °C.

Ночью на некоторых горных участках дорог возможно образование гололёда.