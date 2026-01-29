В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

В Масаллинской центральной районной больнице успешно прошли роды тройни.

Обратившаяся в медицинское учреждение беременная женщина, 1996 года рождения, была госпитализирована в отделение акушерства и гинекологии, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Пациентке было проведено кесарево сечение с участием врачей акушеров-гинекологов Тахмины Бандалиевой и Джахана Мустафаева. Вес новорождённых составил соответственно 2, 2,5 и 2,3 кг, рост - 48, 48 и 47 см.

В настоящее время состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное - новорождённые находятся под наблюдением врача-неонатолога.

Отметим, что до рождения тройни у женщины уже было двое сыновей.