В Азербайджане вызывает обеспокоенность замедление роста и физическое развитие детей – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В последние годы в Азербайджане не случайно звучат тревожные сигналы относительно физического развития детей, особенно их роста.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook заявил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Рашад Махмудов.

«Современная медицина показывает, что рост ребёнка - это не только генетическая характеристика; напротив, реализация генетического потенциала напрямую зависит от питания, образа жизни, гормонального баланса, физической активности и ранних профилактических мер в детском и подростковом возрасте. Иными словами, наблюдаемое замедление роста на самом деле отражает состояние здоровья общества, уровень питания и качество социальной среды», - заявляет Р.Махмудов.

По словам Р.Махмудова, сегодня среди детей одной из основных причин замедленного роста является некачественное и несбалансированное питание: «Сладкие напитки, ультра-обработанные продукты, культура фастфуда создают форму питания, богатую калориями, но бедную по биологической ценности. Это приводит к хроническому дефициту белка, кальция, витамина D, цинка и других микроэлементов, жизненно необходимых для развития костей. Если к этому добавить физическую пассивность, зависимость от экранных устройств, нарушение режима сна и отсутствие систематической ранней витаминно-минеральной профилактики, масштаб проблемы становится особенно очевидным».

Рашад Махмудов подчеркивает, что иногда в качестве решения этой проблемы предлагают административные ограничения на продажу пищи вблизи школ, однако такой подход сам по себе не способен коренным образом решить проблему: «Настоящее и устойчивое решение заключается в том, чтобы с самого детского сада приучать детей к здоровым привычкам питания и объяснять им, что такое биологическая ценность пищи. Дети должны понимать, что продукты с добавленным сахаром и искусственные продукты, хоть и вызывают быстрое чувство сытости и кратковременный прилив энергии, на самом деле не приносят организму реальной пользы, а наоборот, закладывают основу для метаболических нарушений и хронических заболеваний. Формирование этого понимания в раннем возрасте способно вырастить поколение, которое не только будет делать собственный здоровый выбор, но и сможет стать ориентиром для взрослых, испытывающих трудности с осознанным питанием».

Говоря о мировом опыте, депутат отмечает, что он показывает, что такие проблемы являются не частными, а решаются на уровне государственной политики: «Во многих странах здоровье и полноценный рост детей признаны национальным приоритетом. В Турции на протяжении многих лет в школах реализуются государственные программы по раздаче молока, систематически в раннем возрасте детям дают препараты витамина D и железа. В странах Скандинавии школьные обеды формируются диетологами и подаются по сбалансированным меню. В Японии школьное питание рассматривается не просто как социальный проект, а как стратегия сохранения будущего человеческого капитала. Главная идея, объединяющая все эти подходы, заключается в том, что инвестиции в ребёнка - это инвестиции в будущее. Разработка специальных школьных меню для детей - это не только вопрос здоровья, но и обеспечение социальной справедливости, сокращение региональных различий и сохранение физического и интеллектуального потенциала будущих поколений. Такие меню должны включать качественные белки, молоко и молочные продукты, свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а доля сладкой и вредной пищи должна быть сведена к минимуму».

По словам Р.Махмудова, рост в основном продолжается до 16–17 лет у девочек и до 18–19 лет у мальчиков, школьный и подростковый возраст являются решающими этапами: «В этот период правильное питание, физическая активность и здоровый образ жизни влияют не только на показатели роста, но и существенно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и многих хронических болезней в будущем. Иногда такие программы представляют для государства как дополнительное экономическое бремя. Однако стратегический и долгосрочный взгляд показывает, что ребёнок, который растёт здоровым, в будущем становится более продуктивной рабочей силой, требует меньше расходов на здравоохранение и приносит более высокую экономическую отдачу. Здоровый человек создаёт больше, теряет меньше и вносит больший вклад в общество. С этой точки зрения школьное питание и программы, направленные на здоровье детей, - это не расход, а разумная инвестиция в экономическую и социальную устойчивость страны».