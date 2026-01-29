 Были учителя, считавшие Баха уроженцем Агдама: Минкультуры о реформах в школах искусств - ФОТО | 1news.az | Новости
Были учителя, считавшие Баха уроженцем Агдама: Минкультуры о реформах в школах искусств - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:05 - Сегодня
За последние два года в музыкальных школах и школах искусств начаты системные и последовательные реформы, направленные на повышение качества образования.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В центре этих изменений - повышение качества преподавательского состава, модернизация системы управления и обновление содержания обучения. Основная цель предпринимаемых шагов - привести художественное образование в соответствие с современными требованиями, сформировать здоровую педагогическую среду и доверить развитие творческого потенциала будущих поколений надёжным рукам».

Впервые в прошлом году знания и профессиональные навыки 4 тысяч преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах, были объективно оценены. В текущем году к аттестации планируется привлечь ещё 8 тысяч педагогов. Таким образом, будет завершён процесс оценки компетенций более чем 12 тысяч преподавателей, работающих в 237 музыкальных и художественных школах по всей стране.

В прошлом году около 4 000 преподавателей, участвовавших в процессе аттестации, успешно прошли этот этап - это обнадёживающий показатель, который одновременно ставит перед педагогическим составом новые задачи:

- организация обучающих программ в соответствии с потребностями;

- внедрение новых подходов при приёме на работу преподавателей;

- сотрудничество с высшими учебными заведениями, готовящими педагогов искусств;

- дифференцированная система оплаты труда на основе результатов;

- оптимальное распределение учебных часов.

Во время аттестации в прошлом году преподаватели, которым по решению комиссии было вынесено 3 «против» и 2 «за», были направлены на специальные летние курсы. В этих обучающих программах приняли участие 236 педагогов. Из них 118 человек прошли специальный экзамен в Государственном экзаменационном центре, и только 20 из них показали успешный результат и были восстановлены на прежних должностях преподавателей. Этот факт свидетельствует о том, что результаты аттестации были объективными и, с высокой вероятностью, справедливыми.

Согласно результатам аттестации, средняя заработная плата преподавателей, работающих в музыкальных школах и школах искусств, увеличилась на 25%.

Один преподаватель фортепиано за свою карьеру в среднем готовит 100–120 учеников. Непрофессиональный педагог ставит под угрозу творческое будущее десятков детей. Во время аттестации 2025 года встречались случаи, когда некоторые преподаватели, оставляя в стороне педагогическое мастерство, либо вовсе не могли играть на инструменте, который преподавали, либо демонстрировали крайне слабые навыки.

В Министерстве культуры подчеркивают, что были даже учителя, которые считали «Свадебный марш» Мендельсона государственным гимном Азербайджана или утверждали, что известный композитор Иоганн Себастьян Бах был родом из Агдама - подобных примеров достаточно много, и такие факты ясно показывают, насколько необходимы реформы.

86% преподавателей с худшими результатами аттестации - выпускники средних специальных учебных заведений. По итогам аттестации в некоторых школах почти половина педагогов была признана несоответствующей требованиям преподавательской деятельности. Это свидетельствует о том, что необходимость обновления и оздоровления касается не отдельных специалистов, а всей школьной среды в целом.

Также одним из важных новшеств последних двух лет стало обновление содержания учебных программ. Впервые для школ искусств был подготовлен национальный учебник по фортепиано. Этот шаг имеет значение с точки зрения формирования единого методологического подхода в системе художественного образования.

В Миникультуры подчеркивают, что в настоящее время одной из главных целей является подготовка новых учебников по всем остальным специальностям. Задача - заменить устаревшие, разрозненные и порой противоречивые материалы, создать цифровую образовательную платформу, формировать единое и качественное содержание, соответствующее современным педагогическим требованиям и развивающее творческие способности учащихся.

Эти изменения налагают на преподавателей новые обязанности: обучение теперь должно опираться не только на индивидуальный опыт, но и на научно-методические основы, измеримые результаты и современные стандарты.

За последние два года Министерство культуры, наряду с аттестацией в музыкальных и художественных школах, начало внедрение единой цифровой платформы управления:

- Электронный приём в школы для директоров, учителей и учеников;

- Обновлены учебные планы по всем специальностям;

- Утверждён новый примерный Устав для художественных школ.

В этом году при поддержке Фонда Гейдара Алиева будут открыты три новые школы искусств (в поселке Бильгя, в городах Гянджа и Шеки), а также школа искусств в Ханкенди.

В этом же году в ряде школ искусств начнется приём учащихся по новым пилотным специальностям - графический и модный дизайн, электронная музыка, фото- и видеография, декоративно-прикладное искусство.

Одновременно по всей стране подготовлена карта оптимизации школ музыки и искусства с учётом параметров помещений, соотношения учеников и преподавателей и инфраструктуры - эта карта будет способствовать более эффективному, справедливому и устойчивому формированию сети школ.

220

