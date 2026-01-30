Рафаэль Гусейнов: «Неспроста Концепция «Азербайджанская культура - 2040» запущена в 2026 году»

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимает участие заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академик Рафаэль Гусейнов, который в ходе сессии отметил следующее:

«Цель Концепции культуры АР «Азербайджанская культура - 2040» - сохранить, развить и пропагандировать нашу культуру на международном уровне, учитывая глобализацию и вызовы современного общества, включая искусственный интеллект и т.д. Азербайджанская культура очень богатая и неспроста Концепция запускается в 2026 году, так как в этом году Азербайджан отмечает 35-летие независимости и нам есть, что сказать и показать миру в культурном плане, будучи независимой страной, полностью восстановившей свой суверенитет и территориальную целостность».

По словам Рафаэля Гусейнова, такого документа, как данная концепция, у нас не было ранее, и он уверен, что претворение в жизнь документа будет успешным.

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.