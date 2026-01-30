Фуад Мамедов: «Концепция «Азербайджанская культура 2040» станет парадигмой для всего современного мира»

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимает участие культуролог, президент учрежденной Академией наук и Министерством культуры Азербайджана Ассоциации культуры Азербайджана «Симург» Фуад Мамедов.

«Уверен, что Концепция «Азербайджанская культура 2040» станет парадигмой для всего современного мира, превратившись в основной стандарт, по которому будут ориентироваться другие. В центре концепции - гражданин Азербайджана с высокой культурой. Культура - главное богатство, культуру невозможно купить», - заявил Фуад Мамедов.

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.