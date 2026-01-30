В Азербайджане будет определен список национально-нравственных ценностей

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимает участие член рабочей группы Концепции Назлы Ахмедова, которая, отвечая на вопросы журналистов, заявила следующее: «На данный момент понятие «национально-нравственные ценности» остается открытым. В рамках работы по новой концепции культуры будет дано определение и разъяснение понятия «национально-нравственные ценности», а также подготовлен соответствующий перечень».

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.